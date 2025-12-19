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Постер фильма Рождественское желание Чарли
4.8
Киноафиша Фильмы Рождественское желание Чарли
4.8

Рождественское желание Чарли

, 2020
Charlie's Christmas Wish
США / драма, семейный / 18+
Постер фильма Рождественское желание Чарли
4.8

О фильме

Подросток Джимми давно хотел завести четвероного друга, и однажды его мечта сбылась. Он забрал из приюта очаровательную собачку по кличке Чарли. Она оказалась очень умной и сообразительной, и они очень быстро стали друзьями. Мальчик очень любит гулять с питомцем по улицам города, но вскоре они столкнулись с неприятным сюрпризом. Власти издали указ, согласно которому всех хозяев собак будут штрафовать на сто долларов, если они будут гулять с животными без поводка. Тем временем Джимми ждет возвращение отца из Афганистана. Его мама владеет небольшой пекарней и тоже с нетерпением ждет приезда любимого мужа. Они очень обрадовались, когда узнали, что он приедет намного раньше . Но будет ли семья готова к новым испытаниям?

В ролях

Вернон Уэллс
Вернон Уэллс
Hank Wentworth
Линдси Маккеон
Kate Libby
Ричард Тайсон
Uncle Ron
Джон О’Харли
Дайэн Лэдд
Дирк Бенедикт
Чарльз Грин
Чарльз Грин
Эмили Мари Палмер
Эмили Мари Палмер
Эйден Тернер
John Frost
Тони Хадсон
Jill Frost
Jay M. Brooks
Captain Jack
Walker Mintz
Jimmy Frost
Режиссер Sue Ann Taylor
Сценарист Sue Ann Taylor
Композитор Питер Аллен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Blue Heron Films, BondIt Media Capital, Jill Frost Films
Другие названия
Charlie's Christmas Wish, Ein Weihnachtsfest der Hoffnung, El deseo de Navidad de Charlie, Le souhait de Noël de Charlie, O Desejo de Charlie, The Title Has Remained Unchanged the Cover Art Is the Only Thing That Changed

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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