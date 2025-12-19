Подросток Джимми давно хотел завести четвероного друга, и однажды его мечта сбылась. Он забрал из приюта очаровательную собачку по кличке Чарли. Она оказалась очень умной и сообразительной, и они очень быстро стали друзьями. Мальчик очень любит гулять с питомцем по улицам города, но вскоре они столкнулись с неприятным сюрпризом. Власти издали указ, согласно которому всех хозяев собак будут штрафовать на сто долларов, если они будут гулять с животными без поводка. Тем временем Джимми ждет возвращение отца из Афганистана. Его мама владеет небольшой пекарней и тоже с нетерпением ждет приезда любимого мужа. Они очень обрадовались, когда узнали, что он приедет намного раньше . Но будет ли семья готова к новым испытаниям?