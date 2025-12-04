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Постер фильма Карыз
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Карыз

, 2025
Карыз
Кыргызстан / комедия / 18+
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Не пойду 2
Постер фильма Карыз
Пойду 18
Не пойду 2

О фильме

Тилек — хитрый аферист, который проживает свою жизнь обманом. Чтобы выбраться из тяжелого положения и избавиться от огромного долга, он решает пойти на самую крупную аферу в своей жизни — обмануть одного из самых богатых людей в стране. Но есть условие — чтобы сначала сблизиться с ним, он должен вместе с ним... пойти в мечеть. «КАРЫЗ» — пронзительная комедия-драма. Иногда, чтобы вернуть долг — сначала нужно вернуть свою совесть.

В ролях

Улан Омуралиев
Амантур Мусаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 декабря 2025
Дата выхода
4 декабря 2025 Кыргызстан 14+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 6 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 4 декабря 2025

Отзывы о фильме

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