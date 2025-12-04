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Тилек — хитрый аферист, который проживает свою жизнь обманом. Чтобы выбраться из тяжелого положения и избавиться от огромного долга, он решает пойти на самую крупную аферу в своей жизни — обмануть одного из самых богатых людей в стране. Но есть условие — чтобы сначала сблизиться с ним, он должен вместе с ним... пойти в мечеть. «КАРЫЗ» — пронзительная комедия-драма. Иногда, чтобы вернуть долг — сначала нужно вернуть свою совесть.
|4 декабря 2025
|Кыргызстан
|14+