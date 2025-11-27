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Кошумча

, 2025
Кошумча
Кыргызстан / комедия / 18+
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О фильме

Жамалбек — бедный сельский водитель, в одиночку воспитывающий дочь Мээрим. Боясь остаться одиноким, он не решается отпустить её замуж. После отказа жениху Жамалбек берётся за выгодный заказ, но теряет дорогой груз и оказывается в долгах. В отчаянии он решает устроить кыз-узатуу, надеясь собрать кошумча и вернуть долг. Однако Мээрим раскрывает истинную причину праздника. Теперь Жамалбеку предстоит сделать выбор между честью, семьёй и выживанием

В ролях

Жээнбек Моношев
Камчы Сарыбаев
Руслан Орозакунов
Руслан Орозакунов
Элиза Рыскулова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Кыргызстан 14+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 26 ноября 2025

Отзывы о фильме

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