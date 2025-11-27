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Жамалбек — бедный сельский водитель, в одиночку воспитывающий дочь Мээрим. Боясь остаться одиноким, он не решается отпустить её замуж. После отказа жениху Жамалбек берётся за выгодный заказ, но теряет дорогой груз и оказывается в долгах. В отчаянии он решает устроить кыз-узатуу, надеясь собрать кошумча и вернуть долг. Однако Мээрим раскрывает истинную причину праздника. Теперь Жамалбеку предстоит сделать выбор между честью, семьёй и выживанием
|27 ноября 2025
|Кыргызстан
|14+