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Valley of the Shadow of Death
6.4
Valley of the Shadow of Death
, 2024
Valley of the Shadow of Death
Гонконг / криминал, драма, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.4
В ролях
Энтони Вон
Pastor Paul Leung
Louisa So
Pastor's Wife
George Au
Chan Tsz Lok
Sheena Chan
Leung Yan Ching
Summer Chan
Grace
Amber Yan Cheung
Journalist
Ying-Fat Cho
Father-in-law
Timothy Tsz-Hin Choi
Jack
Hon-Chu Kwok
Homeless
Sen Lam
Private Hospital Doctor
Режиссер
Sen Lam
,
Antonio Tam
Сценарист
Antonio Tam
Композитор
Юсукэ Хатано
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Гонконг
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$658 093
Производство
Federation of Hong Kong Filmmakers, One Cool Workshop
Другие названия
Valley of the Shadow of Death, 不赦之罪, 赦されぬ罪
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 6 ноября 2025
Отзывы о фильме
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