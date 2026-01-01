Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Только то, что мы несем с собой

Только то, что мы несем с собой

18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Производство Atlas Pictures, Easy on the Eye
Другие названия
Only What We Carry
Режиссер
Джейми Адамс
В ролях
София Бутелла
София Бутелла
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»
Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает
Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»
Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)
«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру
Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше