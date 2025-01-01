Меню
Барашек Шон: Фермерский бедлам

Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas 18+
О фильме

"Благодаря" барашку Шону фермер приобретает несколько лам на сельской ярмарке. Шон, конечно, рад такому приобретению - ведь бесшабашные ламы становятся его друзьями... Или нет?

Страна Великобритания
Продолжительность 28 минут
Год выпуска 2015
Производство Aardman Animations
Другие названия
Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas, A Ovelha Choné: O Lamas do Agricultor, F for Får - L for Lama, Fåret Shaun: Lama-drama, La oveja Shaun: Las llamas del granjero, Lammas Shaun, Ovčica Šone: Farmerove lame, Sauen Shaun - Lamadrama, Shaun das Schaf - Die Lamas des Farmers, Shaun le mouton : Les Lamas du fermier, Shaun, o Carneiro: As Lhamas do Fazendeiro, Shaun, vita da pecora - I lama in fattoria, Σον το πρόβατο: Τα λάμα του αγρότη, Баранчик Шон: Лами на фермі, Барашек Шон: Фермерский бедлам
Режиссер
Джей Грэйс
В ролях
Джастин Флетчер
Джон Шпаркс
Шон Коннолли
Chris Grimes
Кейт Харбор
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
