"Благодаря" барашку Шону фермер приобретает несколько лам на сельской ярмарке. Шон, конечно, рад такому приобретению - ведь бесшабашные ламы становятся его друзьями... Или нет?
СтранаВеликобритания
Продолжительность28 минут
Год выпуска2015
ПроизводствоAardman Animations
Другие названия
Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas, A Ovelha Choné: O Lamas do Agricultor, F for Får - L for Lama, Fåret Shaun: Lama-drama, La oveja Shaun: Las llamas del granjero, Lammas Shaun, Ovčica Šone: Farmerove lame, Sauen Shaun - Lamadrama, Shaun das Schaf - Die Lamas des Farmers, Shaun le mouton : Les Lamas du fermier, Shaun, o Carneiro: As Lhamas do Fazendeiro, Shaun, vita da pecora - I lama in fattoria, Σον το πρόβατο: Τα λάμα του αγρότη, Баранчик Шон: Лами на фермі, Барашек Шон: Фермерский бедлам