Постер фильма Решала
Решала

, 2025
Trouble Man
США / боевик, комедия / 18+
О фильме

Джаксен, бывший полицейский, а теперь частный детектив из Атланты, получает задание — найти пропавшую R&B-звезду Джахари. Но вскоре расследование приводит его к масштабному заговору, связанному не только с её исчезновением, но и с тенями его собственного прошлого. Теперь Джаксену придётся усомниться во всём — даже в тех, кому он доверял.

В ролях

Майкл Джей Уайт
Метод Мэн
Джиллиан Уайт
Levy Tran
Майк Эппс
Ла Ла Энтони
Режиссер Майкл Джей Уайт
Сценарист Michael Stradford
Композитор Demonte Posey, Amani K. Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025 ОАЭ PG15
Сборы в мире $26 849
Производство Samuel Goldwyn Films
Другие названия
Trouble Man, Homme à Problèmes, No Rastro do Perigo, Urgitseja, Решала

4.6 IMDb
Интересные факты

Персонажу, которого играет Method Man, задают вопрос, чем он занимался до своей нынешней жизни, и он заявляет, что был «участником бойз‑бенда». Это шутливая отсылка к тому, что он был частью WU-TANG CLAN!

В этом фильме много отличных шуток.

Почему люди массово клеят в мае пузырьковую дешевую плёнку на окна: сначала смеялся, потом сделал так же — эффект потрясающий
Этот фронтовой рецепт незаслуженно почти забыт: суп Победы с секретным ингредиентом для аромата дымка и копчености
Не удалили WhatsApp и Telegram с телефона? Последствия — от штрафа до увольнения, но с важной оговоркой
Думаете, Хюррем была русской? У историков есть 4 аргументированные версии происхождения, включая шпионку из Англии
Дачный сезон близко, а тест еще ближе: вспомните 5 фильмов СССР по герою на шести сотках
Ну что, стоило ждать целых 20 лет? «Дьявол носит Prada 2» наконец показали зрителям — и в своих оценках они были единодушны
Надоело пересматривать «Тетрадь смерти» в 10-й раз? У нового сериала Netflix та же формула — и оценка 8+ от фанатов
48 миллионов зрителей: в СССР сняли шпионский триллер о нацистах в советской власти, но в 2026-м его по ТВ не покажут
Sci-Fi с Акиньшиной и Васильевым получил 88% на RT на Западе, а в России всего позорные 6,3: «Если бы “Чужой” сняли в СССР»
Эту драму про 90-е уже оценили 115 000 зрителей: получила 8.2 балла и 67+ млн рублей за уикенд – «точно стоит посмотреть в кино»
В этом тесте собрались 5 фильмов СССР, где в кадре есть самовар – угадаете каждый? (на 5/5 справятся не все)
