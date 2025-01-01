Меню
Re-creation

Re-creation
Страна Ирландия / Люксембург / Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Производство Hell's Kitchen Films, Eurimages, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Re-creation, In Absentia
Режиссер
David Merriman
Джим Шеридан
Джим Шеридан
В ролях
Вики Крипс
Вики Крипс
Джим Шеридан
Джим Шеридан
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Колм Мини
Колм Мини
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
