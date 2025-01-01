Меню
Постер фильма Классная
Киноафиша Фильмы Классная

Классная

6+
О фильме

Таня Василевская, выпускница Белорусского Государственного Педагогического университета, попадает на распределение в маленькую школу агрогородка Межречье. Ситуация усугубляется тем, что совсем юного педагога ставят классным руководителем 11 класса, бывшая наставница которого неожиданно для всех выходит на пенсию. Все ученики этого класса сложные и непростые дети, но один из них, Сергей Янчук, после смерти матери, требует особого внимания. Тане предстоит через сомнения, профессиональную неопытность, преодолевая скепсис и насмешки, стать, во всех смыслах этого слова, настоящей Классной.

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Кирилл Халецкий
В ролях
Тимофей Кочнев
Тимофей Кочнев
Ирина Мороз
Алексей Анисеня
Виктор Рыбчинский
Светлана Никифорова
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
