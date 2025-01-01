Таня Василевская, выпускница Белорусского Государственного Педагогического университета, попадает на распределение в маленькую школу агрогородка Межречье. Ситуация усугубляется тем, что совсем юного педагога ставят классным руководителем 11 класса, бывшая наставница которого неожиданно для всех выходит на пенсию. Все ученики этого класса сложные и непростые дети, но один из них, Сергей Янчук, после смерти матери, требует особого внимания. Тане предстоит через сомнения, профессиональную неопытность, преодолевая скепсис и насмешки, стать, во всех смыслах этого слова, настоящей Классной.