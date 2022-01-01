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Наталья Капитонова
Наталья Капитонова
О персоне
Наталья Капитонова
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Дата рождения
13 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Наталья Капитонова
Родилась 13 августа 1976 года. Беларусь.
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