Что стало дальше с Джимми после финала «Лучше звоните Солу»? Звезда хита впервые рассказал о судьбе героя

Эта роль могла изменить все: вот почему Нонна Гришаева отказалась от главной роли в «Моей прекрасной няни»

ИИ переписал «Морозко» для Netflix: сказка 1964 года превратилась в историю про соцсети — Настенька уходит в IT, Марфуша зависает в TikTok

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг