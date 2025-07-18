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Sirenele 3: Legenda coroanei
Sirenele 3: Legenda coroanei
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семейный
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Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
18 июля 2025
Дата выхода
18 июля 2025
Румыния
Режиссер
Razvan Gogan
В ролях
Andra Gogan
Maria Dinu
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