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Kannappa
Kannappa
Kannappa
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
фэнтези
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Страна
Индия
Продолжительность
3 часа 10 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 июня 2025
Дата выхода
27 июня 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$147 428
Производство
24 Frames Factory, AVA Entertainment
Другие названия
Kannappa, Kannappa: O Guerreiro de Shiva, कन्नप्पा
Режиссер
Mukesh Kumar Singh
В ролях
Vishnu Manchu
Моханлал
Прабхас
Акшай Кумар
Мохан Бабу
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
13
голосов
6.2
IMDb
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