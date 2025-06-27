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Киноафиша Фильмы Kannappa

Kannappa

Kannappa
Напомним о выходе в прокат
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Страна Индия
Продолжительность 3 часа 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 июня 2025
Дата выхода
27 июня 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $147 428
Производство 24 Frames Factory, AVA Entertainment
Другие названия
Kannappa, Kannappa: O Guerreiro de Shiva, कन्नप्पा
Режиссер
Mukesh Kumar Singh
В ролях
Vishnu Manchu
Моханлал
Прабхас
Прабхас
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Мохан Бабу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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