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Kuberaa
Kuberaa
Kuberaa
Напомним о выходе в прокат
боевик
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Страна
Индия
Продолжительность
3 часа 1 минута
Год выпуска
2025
Премьера в мире
20 июня 2025
Дата выхода
20 июня 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$2 250 338
Производство
Amigos Creations, Sree Venkateswara Cinemas
Другие названия
Kuberaa, Kubera, Кубера
Режиссер
Sekhar Kammula
В ролях
Рашмика Манданна
Дхануш
Nagarjuna Akkineni
Bagavathi Perumal
Джим Сарбх
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
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