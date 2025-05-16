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Maaman
Maaman
Maaman
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О фильме
Брат и сестра Раджеш и Гириджа очень близки, а Раджеш нежно относится к своему племяннику Нилану. Однако его отношения начинают влиять на его собственную семейную жизнь. Это эмоциональная история Маамана - связь между дядей и племянником.
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
16 мая 2025
Дата выхода
16 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$92 430
Производство
Lark Studios
Другие названия
Maaman
В ролях
Swasika Vijay
Айшварья Лекшми
Соори
Geetha Kailasam
V. Jayaprakash
Nikhila Sankar
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
15
голосов
6.3
IMDb
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