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Marea pescuiala
Marea pescuiala
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
9 мая 2025
Дата выхода
9 мая 2025
Румыния
Бюджет
$1 000 000
Сборы в мире
$95 687
Производство
Idea Film
Другие названия
Marea pescuiala
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
12
голосов
4.9
IMDb
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