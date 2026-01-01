Оповещения от Киноафиши
Ён У-джин Yeon Woo-jin
Ён У-джин

Yeon Woo-jin

Дата рождения
5 июля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

И солнце снова взойдет 8.0
И солнце снова взойдет (2023)
Тридцать девять 7.6
Тридцать девять (2022)
Королева на 7 дней 7.4
Королева на 7 дней (2017)

Фильмография Ён У-джин

Жанр
Год
Честь
Честь
триллер, детектив 2026, Южная Корея
Старуха с ножом 6.3
Старуха с ножом Pa-gwa
боевик, криминал, триллер 2025, Южная Корея
Поймать на горячем 6.2
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив 2024, Южная Корея
И солнце снова взойдет 8
И солнце снова взойдет
драма 2023, Южная Корея
Тридцать девять 7.6
Тридцать девять
драма, мелодрама 2022, Южная Корея
Под прикрытием 7.3
Под прикрытием
драма, боевик, криминал 2021, Южная Корея
Поиск 6.9
Поиск
боевик, триллер 2020, Южная Корея
Королева на 7 дней 7.4
Королева на 7 дней
драма, мелодрама, исторический 2017, Южная Корея
Нечего терять 6.6
Нечего терять
комедия, мелодрама 2017, Южная Корея
Замкнутый босс 7
Замкнутый босс
комедия, мелодрама 2017, Южная Корея
Под венец без свиданий 7.3
Под венец без свиданий
комедия, мелодрама 2014, Южная Корея
Туннель 4.2
Туннель Teoneol 3D
ужасы 2014, Южная Корея
Аран и магистрат 7.2
Аран и магистрат
комедия, фэнтези, мелодрама 2012, Южная Корея
