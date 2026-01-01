Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ён У-джин
Yeon Woo-jin
Киноафиша
Персоны
Ён У-джин
Ён У-джин
Yeon Woo-jin
Дата рождения
5 июля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Романтический герой, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
И солнце снова взойдет
(2023)
7.6
Тридцать девять
(2022)
7.4
Королева на 7 дней
(2017)
Фильмография Ён У-джин
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2017
2014
2012
Все
13
Фильмы
2
Сериалы
11
Актер
13
Честь
триллер, детектив
2026, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Старуха с ножом
Pa-gwa
боевик, криминал, триллер
2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
6.2
Поймать на горячем
криминал, триллер, детектив
2024, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8
И солнце снова взойдет
драма
2023, Южная Корея
7.6
Тридцать девять
драма, мелодрама
2022, Южная Корея
7.3
Под прикрытием
драма, боевик, криминал
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
Поиск
боевик, триллер
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.4
Королева на 7 дней
драма, мелодрама, исторический
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.6
Нечего терять
комедия, мелодрама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Замкнутый босс
комедия, мелодрама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Под венец без свиданий
комедия, мелодрама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.2
Туннель
Teoneol 3D
ужасы
2014, Южная Корея
7.2
Аран и магистрат
комедия, фэнтези, мелодрама
2012, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667