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Постер фильма SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS
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Киноафиша Фильмы SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS

SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS

Seventeen: Right Here - World Tour in Cinemas
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О фильме

Насладитесь незабываемыми моментами мирового тура SEVENTEEN [RIGHT HERE] на большом экране, начиная с зажигательного концерта-открытия в Годжане! От специальной живой версии «Fear» до эксклюзивного исполнения «LOVE, MONEY,FAME (feat. DJ Khaled)» и «Ash» - полный сетлист, доступный только на концерте, будет представлен на большом экране!

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 апреля 2025
Дата выхода
2 апреля 2025 Казахстан 18+
2 апреля 2025 Кыргызстан 12+
2 апреля 2025 Латвия N12
2 апреля 2025 Литва
2 апреля 2025 ОАЭ 18TC
2 апреля 2025 Румыния
Сборы в мире $448 922
Другие названия
Seventeen: Right Here - World Tour in Cinemas, SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUr in CINEMAS, SEVENTEEN RIGHT HERE WORLD TOUr in CINEMAS, Seventeen: Right Here - World Tour

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb
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