Насладитесь незабываемыми моментами мирового тура SEVENTEEN [RIGHT HERE] на большом экране, начиная с зажигательного концерта-открытия в Годжане! От специальной живой версии «Fear» до эксклюзивного исполнения «LOVE, MONEY,FAME (feat. DJ Khaled)» и «Ash» - полный сетлист, доступный только на концерте, будет представлен на большом экране!
|2 апреля 2025
|Казахстан
|18+
|2 апреля 2025
|Кыргызстан
|12+
|2 апреля 2025
|Латвия
|N12
|2 апреля 2025
|Литва
|2 апреля 2025
|ОАЭ
|18TC
|2 апреля 2025
|Румыния