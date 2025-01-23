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Киноафиша Фильмы Janym Qazaqstan

Janym Qazaqstan

Janym Qazaqstan
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О фильме

Арман случайно встречает симпатичную девушку из Турции - Асие, вынуждено приехавшую в Казахстан, чтобы за неделю успеть отснять здесь красивые природные места и подменить ими кадры из других стран мира, которые были испорчены по её вине. Арман, узнав это, обманом втирается ей в доверие, ведь благодаря ей он сможет закрыть долг перед своим другом, без помощи которого ему не справиться с жизненно важным заданием Асие. Поймет ли иностранка этот поступок Армана, который, кажется, влюбился в нее? Одна неделя и одна ошибка, которая изменит всё.

Janym Qazaqstan - трейлер
Janym Qazaqstan  трейлер
Страна Казахстан / Турция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 января 2025
Дата выхода
23 января 2025 Казахстан
Производство QG Production
Другие названия
Janym Qazaqstan, Жаным Қазақстан, Janym Kazakhstan, Жаным Казахстан
Режиссер
Дамир Тастембеков
В ролях
Абильмансур Сериков
Ильяс Копжасаров
Айдан Хасанова
Все актеры и съемочная группа

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Janym Qazaqstan - трейлер
Janym Qazaqstan Трейлер
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Кадры из фильма
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