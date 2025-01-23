Арман случайно встречает симпатичную девушку из Турции - Асие, вынуждено приехавшую в Казахстан, чтобы за неделю успеть отснять здесь красивые природные места и подменить ими кадры из других стран мира, которые были испорчены по её вине. Арман, узнав это, обманом втирается ей в доверие, ведь благодаря ей он сможет закрыть долг перед своим другом, без помощи которого ему не справиться с жизненно важным заданием Асие. Поймет ли иностранка этот поступок Армана, который, кажется, влюбился в нее? Одна неделя и одна ошибка, которая изменит всё.