Абильмансур Сериков
Әбілмансұр Серіков
Дата рождения
7 декабря 1991
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Алматы, Казахстан
Популярные фильмы
8.7
Дос-Мукасан
(2022)
6.8
5:32
(2021)
5.3
Арлан. Решающий раунд
(2024)
Фильмография Абильмансур Сериков
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Спорт
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
Все
9
Фильмы
7
Сериалы
2
Актер
9
Janym Qazaqstan
Janym Qazaqstan
комедия
2025, Казахстан / Турция
Смотреть трейлер
Гәп
Gap
комедия
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Сытый и голодный
Аш пен тоқ
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Қораға кірдік
Qoraga kirdik
драма, комедия
2024, Казахстан
Смотреть трейлер
5.3
Арлан. Решающий раунд
Arlan. Reshayushchiy raund
спорт
2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Жол
Zhol
комедия
2023, Казахстан
Игрок
драма, криминал
2022, Казахстан
8.7
Дос-Мукасан
Dos-Mukasan
биография
2022, Казахстан
6.8
5:32
криминал, триллер
2021, Казахстан
