Абильмансур Сериков Әбілмансұр Серіков
Абильмансур Сериков

Абильмансур Сериков

Әбілмансұр Серіков

Дата рождения
7 декабря 1991
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Алматы, Казахстан

Популярные фильмы

Дос-Мукасан 8.7
Дос-Мукасан (2022)
5:32 6.8
5:32 (2021)
Арлан. Решающий раунд 5.3
Арлан. Решающий раунд (2024)

Фильмография Абильмансур Сериков

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 7 Сериалы 2 Актер 9
Janym Qazaqstan
Janym Qazaqstan Janym Qazaqstan
комедия 2025, Казахстан / Турция
Смотреть трейлер
Гәп
Гәп Gap
комедия 2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Сытый и голодный
Сытый и голодный Аш пен тоқ
драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Қораға кірдік
Қораға кірдік Qoraga kirdik
драма, комедия 2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Арлан. Решающий раунд 5.3
Арлан. Решающий раунд Arlan. Reshayushchiy raund
спорт 2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Жол
Жол Zhol
комедия 2023, Казахстан
Игрок
Игрок
драма, криминал 2022, Казахстан
Дос-Мукасан 8.7
Дос-Мукасан Dos-Mukasan
биография 2022, Казахстан
5:32 6.8
5:32
криминал, триллер 2021, Казахстан
