Арт-лекторий: Мир Эндрю Уайета
Арт-лекторий: Мир Эндрю Уайета

Wyeth 18+
Билеты от 550 ₽

О фильме

Приглашение в мастерскую автора знаменитой картины «Мир Кристины» Эндрю Уайета. Суровая природа штата Мэн, недосказанность образов художника, вдохновившая киноязык Тарковского, и уникальные архивные кадры.
 

Эндрю Уайет (1917–2009) – один из самых известных, но в то же время загадочных американских художников XX века и автор знаковой картины «Мир Кристины». Любовь к искусству досталась ему от отца Ньюэлла Конверса Уайета, выдающегося иллюстратора детских книг, чьи рисунки вдохновляли создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Эта же творческая искра продолжила гореть в его сыне Джейми, сохраняя незыблемое наследие семьи Уайетов.

Эндрю работал в стиле «магического реализма»: писал по памяти и, накладывая на деревянную доску один слой темперы за другим, запечатлевал застывшие мгновения на таких картинах, как «Апрельский ветер» и «Косы». Героями его произведений становились друзья, соседи, окрестные дома и даже природа штата Мэн, где жил художник. Выставки картин Уайета всегда пользовались огромной популярностью, в 1949 году Музей современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке приобрёл в коллекцию «Мир Кристины», а режиссёр Андрей Тарковский вдохновлялся атмосферой и образностью его произведений.

«Я хочу показать американцам, что такое Америка», – заявлял Эндрю Уайет, и неповторимая эстетика его «магического реализма» сделала образы художника мгновенно узнаваемыми. Данный биографический фильм создаёт портрет художника через архивные материалы, интервью его близких и, конечно, через его картины и природы тех мест, где они были написаны.

Арт-лекторий: Мир Эндрю Уайета - трейлер с русскими субтитрами
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 сентября 2018
Дата выхода
27 ноября 2024 Казахстан 18+
Бюджет $415 000
Производство FreshFly
Другие названия
Wyeth, Мир Эндрю Уайета
Режиссер
Гленн Холстен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино на Полежаевской
19:30 от 550 ₽
Полное расписание и билеты

Арт-лекторий: Мир Эндрю Уайета - трейлер с русскими субтитрами
