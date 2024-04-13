У старой актрисы – ее голос хорошо знаком телезрителям по документальным фильмам о природе – в почках нашли камни. Теперь она хочет рассказать людям еще одну историю: историю о забытом мире камней. Свои роли в ней играют, например, палестинские карьерные рабочие, британский геолог, влюбленный в свою профессию, и обитатели лавовых полей у вулкана Фогу. И эта новая история нам нужна: потому что камни есть повсюду, но мы редко их замечаем.

