Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго

Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»

Про них не кричат, как про «Фишер» и «Первый отдел», но они тоже стоящие: 3 российских детективных сериала 2025 года

«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3

«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)

«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль

У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор

Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости