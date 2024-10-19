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Киноафиша Фильмы MET Opera: Grounded

MET Opera: Grounded

MET Opera: Grounded
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О фильме

В Метрополитен-опера состоится премьера новой мощной оперы лауреата премии "Тони" композитора Жанин Тесори "Заземление", в которой она затрагивает часто игнорируемые проблемы, порождаемые военными действиями XXI века: этические конфликты, возникающие при использовании современных военных технологий, и психологический и эмоциональный удар, который якобы безопасные дистанционные технологии наносят нашим военнослужащим.

Страна США
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 октября 2024
Дата выхода
19 октября 2024 Латвия U
19 октября 2024 Литва N13
19 октября 2024 Румыния o.A.
19 октября 2024 Сербия o.A.
19 октября 2024 Финляндия Luok_vap
Сборы в мире $7 363
Другие названия
Jeanine Tesori: Grounded

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