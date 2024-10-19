В Метрополитен-опера состоится премьера новой мощной оперы лауреата премии "Тони" композитора Жанин Тесори "Заземление", в которой она затрагивает часто игнорируемые проблемы, порождаемые военными действиями XXI века: этические конфликты, возникающие при использовании современных военных технологий, и психологический и эмоциональный удар, который якобы безопасные дистанционные технологии наносят нашим военнослужащим.
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