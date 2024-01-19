Меню
Постер мультфильма Ибелин
1 постер
Киноафиша Фильмы Ибелин

Ибелин

Ibelin 18+
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 октября 2024
Премьера в мире 19 января 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Австралия M
18 октября 2024 Великобритания 12A
8 марта 2024 Норвегия
Сборы в мире $1 303 564
Производство Medieoperatørene, VGTV
Другие названия
Ibelin, The Remarkable Life of Ibelin, La singular vida de Ibelin, A Extraordinária Vida de Ibelin, Das fantastische Leben des Ibelin, Ibelin rendkívüli élete, Ibelin: La vie remarquable d'un gamer, Ibelin'in Olağanüstü Hayatı, Ibelins enastående liv, La vita straordinaria di Ibelin, Wyjątkowe życie Ibelina, Ιμπελέν, Неймовірне життя Ібеліна, イベリン：彼が生きた証, 伊貝林：在魔幻世界登入人生, 伊贝林, 伊贝林的非凡人生
Режиссер
Бенджамин Ри
В ролях
Zoe Croft
Kelsey Ellison
Ed Larkin
John Andrew Mclay
Elena Pitsiaeli
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

8.4
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Новости о мультфильме
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Реальные истории часто оказываются невероятнее многих блокбастеров. Собрали самые шокирующие и трогательные картины, сюжеты которых намеренно не придумаешь.
Написать
29 сентября 2025 11:43
