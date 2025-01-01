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Я, Франциск Скорина...
Я, Франциск Скорина...
Ya, Frantsisk Skorina...
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
исторический
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
30 ноября 1970
Производство
Belarusfilm
Другие названия
Ya, Frantsisk Skorina..., Я, Франциск Скорина...
Режиссер
Борис Степанов
В ролях
Олег Янковский
Николай Гриценко
Гедиминас Карка
Янис Грантиньш
Ростислав Янковский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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