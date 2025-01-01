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Постер фильма Я, Франциск Скорина...
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Киноафиша Фильмы Я, Франциск Скорина...

Я, Франциск Скорина...

Ya, Frantsisk Skorina... 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 30 ноября 1970
Производство Belarusfilm
Другие названия
Ya, Frantsisk Skorina..., Я, Франциск Скорина...
Режиссер
Борис Степанов
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Николай Гриценко
Николай Гриценко
Гедиминас Карка
Янис Грантиньш
Ростислав Янковский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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