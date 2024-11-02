Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Лучшее рождественское представление на свете

Лучшее рождественское представление на свете

The Best Christmas Pageant Ever 18+
Страна Канада
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 декабря 2024
Премьера в мире 2 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Австралия G
10 декабря 2024 Дания
7 ноября 2024 Пуэрто-Рико
8 ноября 2024 США PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $40 262 167
Производство Lionsgate, Media Capital Technologies, Kingdom Story Company
Другие названия
The Best Christmas Pageant Ever, La peor obra de Navidad, A legeslegszebb betlehemes, Best Christmas Pageant Ever, Geriausias Kalėdinis vaidinimas, Hilfe, die Herdmanns kommen, Jasełka wszech czasów, La più mirabolante recita di Natale, Läbi aegade parim jõulunäidend, Le meilleur concours de Noël de tous les temps, Les Pires Enfants de l'Histoire du Monde, O Melhor Espetáculo De Natal De Todos Os Tempos, Příšerná besídka, Şimdiye Kadarki En İyi Noel Gösterisi, Лучшее рождественское представление на свете, Найкраща різдвяна вистава, 最高のクリスマスページェント, 史上最棒的聖誕劇
Режиссер
Даллас Дженкинс
В ролях
Джуди Грир
Джуди Грир
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Vanessa Benavente
Пит Холмс
Лорен Кокрейн
Лорен Кокрейн
Рейтинг фильма

7.1
6.8 IMDb
Лучшее рождественское представление на свете

