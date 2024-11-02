Страна Канада

Продолжительность 1 час 39 минут

Год выпуска 2024

Премьера онлайн 10 декабря 2024

Премьера в мире 2 ноября 2024

Бюджет $20 000 000

Сборы в мире $40 262 167

Производство Lionsgate, Media Capital Technologies, Kingdom Story Company

Другие названия

The Best Christmas Pageant Ever, La peor obra de Navidad, A legeslegszebb betlehemes, Best Christmas Pageant Ever, Geriausias Kalėdinis vaidinimas, Hilfe, die Herdmanns kommen, Jasełka wszech czasów, La più mirabolante recita di Natale, Läbi aegade parim jõulunäidend, Le meilleur concours de Noël de tous les temps, Les Pires Enfants de l'Histoire du Monde, O Melhor Espetáculo De Natal De Todos Os Tempos, Příšerná besídka, Şimdiye Kadarki En İyi Noel Gösterisi, Лучшее рождественское представление на свете, Найкраща різдвяна вистава, 最高のクリスマスページェント, 史上最棒的聖誕劇