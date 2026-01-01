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Лорен Кокрейн
Лорен Кокрейн Lauren Cochrane
Киноафиша Персоны Лорен Кокрейн

Лорен Кокрейн

Lauren Cochrane

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Чудо в Вифлееме, Пенсильвания 7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания (2023)
7.1
Лучшее рождественское представление на свете (2024)
Нормал 6.8
Нормал (2026)

Фильмография Лорен Кокрейн

Нормал 6.8
Нормал Normal
боевик, криминал, триллер 2026, Канада / США
Смотреть трейлер Рецензия
Романтический отпуск в номере Люкс 6.6
Романтический отпуск в номере Люкс A Suite Holiday Romance
драма 2025, Канада / США
7.1
Лучшее рождественское представление на свете The Best Christmas Pageant Ever
приключения, драма 2024, Канада
Свадьба с призраками 6.3
Свадьба с призраками Haunted Wedding
комедия, фэнтези, мелодрама 2024, Канада
Рождество на дежурстве 6.4
Рождество на дежурстве Christmas on Call
мелодрама 2024, США
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания 7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания Miracle in Bethlehem, PA.
мелодрама 2023, Канада
Дитя тьмы: Первая жертва 6.4
Дитя тьмы: Первая жертва Orphan: First Kill
криминал, драма, ужасы 2022, США
Смотреть трейлер
Второй шанс на Рождество 5.9
Второй шанс на Рождество We Wish You a Married Christmas
комедия, мелодрама 2022, Канада / США
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