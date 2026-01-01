Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лорен Кокрейн
Lauren Cochrane
Киноафиша
Персоны
Лорен Кокрейн
Лорен Кокрейн
Lauren Cochrane
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания
(2023)
7.1
Лучшее рождественское представление на свете
(2024)
6.8
Нормал
(2026)
Фильмография Лорен Кокрейн
6.8
Нормал
Normal
боевик, криминал, триллер
2026, Канада / США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Романтический отпуск в номере Люкс
A Suite Holiday Romance
драма
2025, Канада / США
7.1
Лучшее рождественское представление на свете
The Best Christmas Pageant Ever
приключения, драма
2024, Канада
6.3
Свадьба с призраками
Haunted Wedding
комедия, фэнтези, мелодрама
2024, Канада
6.4
Рождество на дежурстве
Christmas on Call
мелодрама
2024, США
7.3
Чудо в Вифлееме, Пенсильвания
Miracle in Bethlehem, PA.
мелодрама
2023, Канада
6.4
Дитя тьмы: Первая жертва
Orphan: First Kill
криминал, драма, ужасы
2022, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Второй шанс на Рождество
We Wish You a Married Christmas
комедия, мелодрама
2022, Канада / США
Показать еще
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды
«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить