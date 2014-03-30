Оповещения от Киноафиши
Таковы правила

Таковы правила

Takva su pravila 18+
Страна Хорватия / Франция / Македония / Сербия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 30 марта 2014
Дата выхода
23 мая 2018 Франция
30 марта 2014 Хорватия
Производство Maxima Film, KinoElektron, Biberche
Другие названия
Takva su pravila, These Are the Rules, Les parents de Tomitza, Mirni ljudi, Quiet People, Quiet People, un jour à Zagreb, Quiet People: un jour à Zagreb, Takie są zasady, Αυτοί είναι οι κανόνες, Таковы правила, Такъв е редът
Режиссер
Ognjen Svilicic
В ролях
Эмир Хаджихафизбегович
Ясна Залица
Ана Бегич
Линда Бегоня
Горан Богдан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
