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Фильмография
Ясна Залица
Jasna Žalica
Киноафиша
Персоны
Ясна Залица
Ясна Залица
Jasna Žalica
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сараево, Босния и Герцеговина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Я знаю твою душу
(2023)
7.1
Праздничная доска
(2022)
6.9
В пути
(2010)
Фильмография Ясна Залица
5.6
Mother Mara
Majka Mara
драма
2024, Босния и Герцеговина / Люксембург / Черногория / Сербия / Словения / Швейцария
7.8
Я знаю твою душу
драма, криминал
2023, Босния и Герцеговина
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Праздничная доска
Praznik rada
драма
2022, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия
5.9
Balada
Balada
драма
2022, Босния и Герцеговина / Франция
6.5
Таковы правила
Takva su pravila
драма
2014, Хорватия / Франция / Македония / Сербия
6.9
В пути
Na putu
драма
2010, Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
6.9
Женщина со сломанным носом
Zena sa slomljenim nosem
мелодрама, комедия, драма
2010, Германия / Сербия
6.8
Сон в зимнюю ночь
San zimske noci
драма
2004, Сербия
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