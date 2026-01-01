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Ясна Залица Jasna Žalica
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Ясна Залица

Jasna Žalica

Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сараево, Босния и Герцеговина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Я знаю твою душу 7.8
Я знаю твою душу (2023)
Праздничная доска 7.1
Праздничная доска (2022)
В пути 6.9
В пути (2010)

Фильмография Ясна Залица

Mother Mara 5.6
Mother Mara Majka Mara
драма 2024, Босния и Герцеговина / Люксембург / Черногория / Сербия / Словения / Швейцария
Я знаю твою душу 7.8
Я знаю твою душу
драма, криминал 2023, Босния и Герцеговина
Праздничная доска 7.1
Праздничная доска Praznik rada
драма 2022, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия
Balada 5.9
Balada Balada
драма 2022, Босния и Герцеговина / Франция
Таковы правила 6.5
Таковы правила Takva su pravila
драма 2014, Хорватия / Франция / Македония / Сербия
В пути 6.9
В пути Na putu
драма 2010, Германия / Босния и Герцеговина / Австрия / Хорватия
Женщина со сломанным носом 6.9
Женщина со сломанным носом Zena sa slomljenim nosem
мелодрама, комедия, драма 2010, Германия / Сербия
Сон в зимнюю ночь 6.8
Сон в зимнюю ночь San zimske noci
драма 2004, Сербия
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