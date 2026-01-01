Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Ши Лян
Shi Liang
Киноафиша
Персоны
Ши Лян
Ши Лян
Shi Liang
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.4
Эвакуация из XXI века
(2024)
6.4
Китайский пинг-понг
(2023)
6.1
Миссия в Москве
(2023)
Фильмография Ши Лян
6.4
Эвакуация из XXI века
Cong 21 Shi Ji an Quan Che Li
боевик, приключения, драма
2024, Китай
6.1
Миссия в Москве
Mo Si Ke xing dong
боевик, криминал, драма
2023, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Китайский пинг-понг
Zhong Guo ping pang zhi jue di fan ji
драма
2023, Китай
5.2
Небесный огонь
Skyfire
боевик
2019, Китай
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