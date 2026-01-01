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Ши Лян
Ши Лян Shi Liang
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Ши Лян

Shi Liang

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник

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Эвакуация из XXI века 6.4
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Миссия в Москве (2023)

Фильмография Ши Лян

Эвакуация из XXI века 6.4
Эвакуация из XXI века Cong 21 Shi Ji an Quan Che Li
боевик, приключения, драма 2024, Китай
Миссия в Москве 6.1
Миссия в Москве Mo Si Ke xing dong
боевик, криминал, драма 2023, Китай
Смотреть трейлер
Китайский пинг-понг 6.4
Китайский пинг-понг Zhong Guo ping pang zhi jue di fan ji
драма 2023, Китай
Небесный огонь 5.2
Небесный огонь Skyfire
боевик 2019, Китай
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