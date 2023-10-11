Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Согласие
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
3 постера
Киноафиша Фильмы Согласие

Согласие

Le consentement 18+
О фильме

Париж, 1986 год. 14-летняя Ванесса знакомится с известным писателем — 50-летним Габриэлем Мацневым. Умный харизматичный мужчина очаровывает девочку: провозглашает ее своей музой, ухаживает, шлет письма, встречает после школы и, наконец, инициирует с ней отношения. Ослепленная вниманием писателя Ванесса всё больше и больше попадает под его влияние.

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 11 октября 2023
Дата выхода
19 апреля 2024 Испания 18
24 января 2025 Латвия N16
11 октября 2024 Литва N-16
30 ноября 2023 Португалия M/16
11 октября 2023 Франция 12
6 декабря 2023 Швейцария 16
11 октября 2024 Эстония
2 августа 2024 Япония R15+
Бюджет €3 700 000
Сборы в мире $4 712 416
Производство Moana Films, Windy Production, Panache Productions
Другие названия
Le consentement, Consent, Consentimento, El consentimento, El consentimiento, El consetimiento, Nõusolek, Rıza, Согласие, コンセント　同意
Режиссер
Ванесса Филхо
В ролях
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Летиция Каста
Летиция Каста
Элоди Буше
Элоди Буше
Лолита Шамма
Лолита Шамма
Агата Дронн
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Кадры из фильма
