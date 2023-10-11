Париж, 1986 год. 14-летняя Ванесса знакомится с известным писателем — 50-летним Габриэлем Мацневым. Умный харизматичный мужчина очаровывает девочку: провозглашает ее своей музой, ухаживает, шлет письма, встречает после школы и, наконец, инициирует с ней отношения. Ослепленная вниманием писателя Ванесса всё больше и больше попадает под его влияние.