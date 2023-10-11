Отзывы о фильме
Париж, 1986 год. 14-летняя Ванесса знакомится с известным писателем — 50-летним Габриэлем Мацневым. Умный харизматичный мужчина очаровывает девочку: провозглашает ее своей музой, ухаживает, шлет письма, встречает после школы и, наконец, инициирует с ней отношения. Ослепленная вниманием писателя Ванесса всё больше и больше попадает под его влияние.
|19 апреля 2024
|Испания
|18
|24 января 2025
|Латвия
|N16
|11 октября 2024
|Литва
|N-16
|30 ноября 2023
|Португалия
|M/16
|11 октября 2023
|Франция
|12
|6 декабря 2023
|Швейцария
|16
|11 октября 2024
|Эстония
|2 августа 2024
|Япония
|R15+