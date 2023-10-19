В ролях
Rachel Kramer
Charlie McKenzie
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Kovac Michal Kunes
Сценарист
Марош Гечко, Tomas Dusicka, Дэвид Корникан
Композитор
Steph Copeland
Детали фильма
Страна
Канада / Словакия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
19 октября 2023
Дата выхода
|19 октября 2023
|Словакия
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|12
|7 марта 2024
|Чехия
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Сборы в мире
$385 750
Производство
Azyl Production, B Production, DC Republic Productions
Другие названия
A mame co sme chceli, Reveillon, A máme čo sme chceli, A máme, co jsme chtěli, A máme, čo sme chceli, Konečne máme republiku, Имеем, что хотели, And We Got What We Wanted