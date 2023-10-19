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Постер фильма Имеем, что хотели
6.8
Киноафиша Фильмы Имеем, что хотели
6.8

Имеем, что хотели

, 2023
A mame co sme chceli
Канада, Словакия / комедия, драма, исторический / 18+
Постер фильма Имеем, что хотели
6.8

В ролях

Эва Бандор
Ян Бударж
Oldrich Smetana
Юдит Бардош
Helena
Дэниел Фишер
Petr
Ева Голубова
Amálie
Болек Поливка
Karel
Anna Sisková
Viola
Владимир Хайду
Daniel
Jana Kovalcikova
Bozena
Rachel Kramer
Charlie McKenzie
David Hartl
Michal
Режиссер Kovac Michal Kunes
Сценарист Марош Гечко, Tomas Dusicka, Дэвид Корникан
Композитор Steph Copeland
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Словакия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 19 октября 2023
Дата выхода
19 октября 2023 Словакия 12
7 марта 2024 Чехия
Сборы в мире $385 750
Производство Azyl Production, B Production, DC Republic Productions
Другие названия
A mame co sme chceli, Reveillon, A máme čo sme chceli, A máme, co jsme chtěli, A máme, čo sme chceli, Konečne máme republiku, Имеем, что хотели, And We Got What We Wanted

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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