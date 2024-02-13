Сборник историй о любви, её разнообразных гранях и проявлениях. Для кого-то любовь — крепкая семья, а для кого-то — случайная встреча. Секс может стать целью или способом узнать о себе что-то новое. Кто-то поддаётся разрушающей страсти, а кого-то спасает спонтанность. Отношения на грани, запретные желания и необычные решения, измены, ревность, зависимость и страсть. Семь увлекательных новелл, каждая с неожиданным поворотом. Вместе с героями, отвечающими на вечный вопрос «что такое любовь?», каждый зритель найдет свой честный ответ.