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Киноафиша Фильмы Осторожно – любовь

Осторожно – любовь

Ostorozhno - lyubov 18+
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О фильме

Сборник историй о любви, её разнообразных гранях и проявлениях. Для кого-то любовь — крепкая семья, а для кого-то — случайная встреча. Секс может стать целью или способом узнать о себе что-то новое. Кто-то поддаётся разрушающей страсти, а кого-то спасает спонтанность. Отношения на грани, запретные желания и необычные решения, измены, ревность, зависимость и страсть. Семь увлекательных новелл, каждая с неожиданным поворотом. Вместе с героями, отвечающими на вечный вопрос «что такое любовь?», каждый зритель найдет свой честный ответ. 

 

 

Страна Россия
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 2024
Производство DNK Production, INOY Production, MTS Media
Другие названия
Ostorozhno - lyubov, Осторожно - любовь
Режиссер
Степан Коршунов
Кирилл Васильев
Кирилл Васильев
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Мила Ершова
Мила Ершова
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
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13 февраля 2024 15:31
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Кадры из фильма
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