500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»

Зря мы ждали от «Няни Оксаны» чего-то нового: судя по трейлеру, получим копию «Моей прекрасной няни»

50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)

Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял

Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд

Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко

«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше

Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми