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Лера Абова
Lera Abova
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Персоны
Лера Абова
Лера Абова
Lera Abova
Дата рождения
4 ноября 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Славгород, Россия
Рост
175 см
Цвет глаз
ореховый
Популярные фильмы
5.8
Вне юрисдикции
(2025)
0.0
Идеальный голос: Бампер в Берлине
(2022)
Фильмография Лера Абова
Жанр
Все
Боевик
Драма
Музыка
Триллер
Год
Все
2025
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
5.8
Вне юрисдикции
Exterritorial
боевик, триллер
2025, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
Идеальный голос: Бампер в Берлине
музыка, драма
2022, США
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