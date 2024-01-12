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Киноафиша Фильмы 3391 километр

3391 километр

3391 Kilometre 18+
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О фильме

История двух молодых людей, которые испытывают крепкую любовную связь, даже несмотря на то, что они находятся на расстоянии многих километров друг от друга. Познакомившись через социальную сеть, они понимают, что коснулись жизни друг друга. Молодые люди, которые переписываются день и ночь, не встречаясь и не разговаривая вживую, понимают, что любовь возможна, несмотря на расстояние между ними.

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 июля 2024
Премьера в мире 12 января 2024
Дата выхода
12 января 2024 Азербайджан
19 апреля 2024 Великобритания 12A
11 апреля 2024 Германия 12
12 января 2024 Турция 10+
Сборы в мире $3 424 225
Производство Otto Entertainment, Böcek Film
Другие названия
3391 Kilometre, 3391 Kilometres
Режиссер
Дениз Энйуксек
В ролях
Дерья Пынар Ак
Ахмет Хактан Завлак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 15 голосов
4.3 IMDb
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