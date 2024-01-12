История двух молодых людей, которые испытывают крепкую любовную связь, даже несмотря на то, что они находятся на расстоянии многих километров друг от друга. Познакомившись через социальную сеть, они понимают, что коснулись жизни друг друга. Молодые люди, которые переписываются день и ночь, не встречаясь и не разговаривая вживую, понимают, что любовь возможна, несмотря на расстояние между ними.
|12 января 2024
|Азербайджан
|19 апреля 2024
|Великобритания
|12A
|11 апреля 2024
|Германия
|12
|12 января 2024
|Турция
|10+