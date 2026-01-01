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Огюн Каптаноглу
Огюн Каптаноглу Ogün Kaptanoglu
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Огюн Каптаноглу

Ogün Kaptanoglu

Дата рождения
1 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Измир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Сердцебиение 7.1
Сердцебиение (2025)
Свободный 6.7
Свободный (2023)
Тропики 5.0
Тропики (2023)

Фильмография Огюн Каптаноглу

Сердцебиение 7.1
Сердцебиение
драма, мелодрама 2025, Турция
3391 километр 4.2
3391 километр 3391 Kilometre
драма 2024, Турция
Свободный 6.7
Свободный
драма, боевик 2023, Турция
Тропики 5
Тропики
драма, мелодрама 2023, Турция
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