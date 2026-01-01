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Огюн Каптаноглу
Ogün Kaptanoglu
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Персоны
Огюн Каптаноглу
Огюн Каптаноглу
Ogün Kaptanoglu
Дата рождения
1 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Измир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Сердцебиение
(2025)
6.7
Свободный
(2023)
5.0
Тропики
(2023)
Фильмография Огюн Каптаноглу
7.1
Сердцебиение
драма, мелодрама
2025, Турция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.2
3391 километр
3391 Kilometre
драма
2024, Турция
6.7
Свободный
драма, боевик
2023, Турция
5
Тропики
драма, мелодрама
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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