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Че Гевара, каким вы его никогда не видели
7.2
Че Гевара, каким вы его никогда не видели
, 2004
Che Guevara donde nunca jamás se lo imaginan
Куба / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.2
В ролях
Патрицио Вуд
Che Guevara
Julio Acanda
Narrator
Режиссер
Мануэль Перес
Сценарист
Мануэль Перес
Композитор
Эдесио Алехандро
,
Ernesto Cisneros
,
Пабло Миланес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Куба
Продолжительность
54 минуты
Год выпуска
2004
Премьера в мире
1 ноября 2002
Дата выхода
1 ноября 2002
Куба
Производство
Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC)
Другие названия
Che Guevara donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara as You Have Never Seen Him Before, Ché Guevara, wo man nie mit ihm gerechnet hätte, Che Guevara: Where You'd Never Imagine Him
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Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Обновлено 27 декабря 2023
Отзывы о фильме
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