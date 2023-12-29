В ролях
Нандамури Кальян Рам
Agent Devil
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Abhishek Nama
Сценарист
Srikanth Vissa
Композитор
Harshavardhan Rameshwar
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
14 января 2024
Премьера в мире
29 декабря 2023
Дата выхода
|29 декабря 2023
|Великобритания
|
|15
|29 декабря 2023
|Индия
|
|
|29 декабря 2023
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$38 077
Производство
Abhishek Pictures
Другие названия
Devil, Devil - The British Secret Agent, डेविल, Devil: The British Secret Agent