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Постер фильма Дьявол
7.6
Киноафиша Фильмы Дьявол
7.6

Дьявол

, 2023
Devil
Индия / боевик, драма, триллер / 18+
Постер фильма Дьявол
7.6

В ролях

Нандамури Кальян Рам
Agent Devil
Самьюктха Менон
Nyshadha
Эдвард Зонненблик
Малавика Наир
Manimekala
Нааз Норози
Rosy
Mounika
Satya
Sastry
Ammu Abhirami
Vijaya
Марк Беннингтон
Bracken
Ester Noronha
Rani
Аджай
Patwari
Sammeta Gandhi
Режиссер Abhishek Nama
Сценарист Srikanth Vissa
Композитор Harshavardhan Rameshwar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 января 2024
Премьера в мире 29 декабря 2023
Дата выхода
29 декабря 2023 Великобритания 15
29 декабря 2023 Индия
29 декабря 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $38 077
Производство Abhishek Pictures
Другие названия
Devil, Devil - The British Secret Agent, डेविल, Devil: The British Secret Agent

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 2 сентября 2026

Отзывы о фильме

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