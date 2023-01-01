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Бернадетт Бернадетт
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Bernadette

Бернадетт, 2023

2023 / Франция
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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Мишель Вюйермоз
Мишель Вюйермоз
Сара Жиродо
Сара Жиродо
Лоран Стокер
Лоран Стокер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6.4 IMDb
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Постер фильма Бернадетт 1 постер
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