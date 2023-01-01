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Бернадетт
Bernadette
Бернадетт, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
В ролях
Катрин Денев
Дени Подалидес
Мишель Вюйермоз
Сара Жиродо
Лоран Стокер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
6.4
IMDb
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1 постер
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