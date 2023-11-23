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Киноафиша Новости Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7»

Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7»

23 ноября 2023 10:27
Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7»

Создатели фильма работают над новым сценарием и собираются вернуть Нив Кэмпбелл.

Как передает Deadline, Дженна Ортега выбыла из актерского состава слэшера «Крик 7» из-за занятости на съемочной площадке второго сезона «Уэнсдэй». Эта информация появилась вслед за новостью о том, что Мелисса Баррера была лишена роли в очередной части «Крика» из-за своих постов в соцсетях о конфликте Израиля и Палестины. 33-летняя мексиканская актриса поделилась записью, в которой Израиль обвиняется в «геноциде и этнической чистке», а также сделала репост отрывка из журнала Jewish Currents об искажении «Холокоста с целью помощи израильской индустрии по производству оружия».

Кинокомпания Spyglass Media Group, занимающаяся производством «Крика», в ответ на запрос Variety выпустила заявление, в котором осудила Барреру за антисемитизм.

Предполагается, что уход Ортеги никак не связан с увольнением Барреры. По данным СМИ, создатели «Крика 7» были в курсе недоступности Ортеги еще задолго до забастовки Гильдии актеров Америки, которая началась в середине июля. При этом временные рамки съемок новых серий «Уэнсдэй» пока не установлены. На данный момент Ортега заканчивает работу над фильмом Тима Бертона «Битлджус 2».

В «Крике» Ортега и Баррера сыграли сестер Тару и Сэм Карпентер. Они дебютировали в пятой части, а затем вернулись к этим ролям в шестом фильме.

Напомним, что ранее франшиза потеряла свою главную звезду в лице Нив Кэмпбелл, которая отказалась сниматься в «Крике 5», поскольку продюсеры не удовлетворили ее требования по зарплате. Учитывая потерю Барреры и Ортеги, сценаристам «Крика 7» придется подготовить новый вариант сценария. Как сообщает Variety в эксклюзивном материале, создатели собираются вернуть в качестве главных героинь Сидни Прескотт в исполнении Кэмпбелл и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс), а также персонажа Патрика Демпси, который фигурирует в «Крике 3». Впрочем, репортеры отмечают, что переговоры с этими артистами пока не ведутся.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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