Дои Бой, 2023

В ролях
Бхумибхат Тхаворнсири
Wuth
Панисара Рикулсуракан
Bee
Тирават Мулвилай
Madame M
Pree Nokham
Military Chief
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Нонтават Нумбенчапол
Сценарист
Нонтават Нумбенчапол, Chanchana Homsap, Prasongsom Koonsombat, Prakit Laemluang
Композитор
Katenan Juntimathorn, Nannue Tipitier
Детали фильма
Страна
Камбоджа / Таиланд
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
24 ноября 2023
Премьера в мире
7 октября 2023
Производство
Anti-Archive, Mobile Lab Project, Neramitnung Film
Другие названия
Doi boi, Doi Boy, 失落少年, Evden Uzakta, Дои Бой, ドイ・ボーイ 路地裏の僕ら, 도이 보이, ดอยบอย