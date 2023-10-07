Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дои Бой
5.8
Дои Бой - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дои Бой
5.8

Дои Бой

, 2023
Doi Boy
Камбоджа, Таиланд / драма, мелодрама, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дои Бой
5.8
Дои Бой - Трейлер
Дои Бой  Трейлер

В ролях

Арак Аморнсупасири
Ji
Awat Ratanapintha
Sorn
Бхумибхат Тхаворнсири
Wuth
Панисара Рикулсуракан
Bee
Орнджира Ламвилай
Som
Atthanee Tokeere
Bhoom
Pree Asvaraksha
Joe
Тирават Мулвилай
Madame M
Pree Nokham
Military Chief
Nattapong Phamon
Yoon
Режиссер Нонтават Нумбенчапол
Сценарист Нонтават Нумбенчапол, Chanchana Homsap, Prasongsom Koonsombat, Prakit Laemluang
Композитор Katenan Juntimathorn, Nannue Tipitier
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Камбоджа / Таиланд
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 ноября 2023
Премьера в мире 7 октября 2023
Производство Anti-Archive, Mobile Lab Project, Neramitnung Film
Другие названия
Doi boi, Doi Boy, 失落少年, Evden Uzakta, Дои Бой, ドイ・ボーイ 路地裏の僕ら, 도이 보이, ดอยบอย

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 17 ноября 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дои Бой - Трейлер
Дои Бой Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше