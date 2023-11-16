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Постер фильма Кикбоксер 4: Агрессор
4.1
Киноафиша Фильмы Кикбоксер 4: Агрессор
4.1

Кикбоксер 4: Агрессор

, 1994
Kickboxer 4: The Aggressor
США / боевик, спорт / 18+
Постер фильма Кикбоксер 4: Агрессор
4.1

О фильме

Злодей Тонг По похищает миссис Слоун и сообщает об этом ее мужу, которого он же подставил и засадил в тюрьму. Агентство по борьбе с наркотиками обращается к Слоуну с предложением. Раз в год Тонг По устраивает в своей цитадели турниры по кикбоксингу с призом в миллион долларов. Единственная возможность добраться до злодея — тоже принять участие в этом смертельном чемпионате под чужим именем. Слоуна выпускают из тюрьмы, он восстанавливает спортивную форму, и кикбоксинг начинается…

В ролях

Саша Митчелл
Саша Митчелл
Дэвид Слоан
Деннис Алексио
Деннис Чан
Мишель Кисси
Мишель Кисси
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Камель Крифа
Tong Po
Brad Thornton
Лэндо Смит
Джилл Пирс
Darcy Cove
Мишель Красну
Megan Laurence
Николас Гест
Casey Ford
Thom Mathews
Bill
Burton Richardson
Thomas
Режиссер Альберт Пьюн
Сценарист Альберт Пьюн, David Yorkin
Композитор Anthony Riparetti
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 20 октября 2006
Премьера в мире 14 мая 1994
Дата выхода
14 мая 1994 Бразилия 16
27 июля 1994 США R
Бюджет $400 000
Производство Kings Road Entertainment, Wetherly Productions Inc.
Другие названия
Kickboxer 4: The Aggressor, Kickboxer 4, Kickboxer 4: O Agressor, Kickboxer 4 - L'aggressore, Kickboxer 4: Az agresszor, Kickboxer 4: El agresor, Kickboxer 4: L'agresseur, Kickpoksija 4, Кикбоксер 4: Агрессор, Кікбоксер 4: Агресор, キックボクサー4

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 16 ноября 2023

Отзывы о фильме

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