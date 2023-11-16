Злодей Тонг По похищает миссис Слоун и сообщает об этом ее мужу, которого он же подставил и засадил в тюрьму. Агентство по борьбе с наркотиками обращается к Слоуну с предложением. Раз в год Тонг По устраивает в своей цитадели турниры по кикбоксингу с призом в миллион долларов. Единственная возможность добраться до злодея — тоже принять участие в этом смертельном чемпионате под чужим именем. Слоуна выпускают из тюрьмы, он восстанавливает спортивную форму, и кикбоксинг начинается…