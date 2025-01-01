Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Falimy Falimy, 2023: актеры и роли

Falimy, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Nithish Sahadev Nithish Sahadev
В ролях
Бэзил Джозеф Basil Joseph Джагадиш Jagadish Манджи Пиллаи Manju Pillai Sandeep Pradeep Sandeep Pradeep Amith Mohan Rajeshwari Amith Mohan Rajeshwari
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)
Синий джинн — лишь выдумка Disney? Почему в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина» он красного цвета
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше