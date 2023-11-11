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Слова, написанные на ветру
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Written on the Wind

Слова, написанные на ветру, 1956

1956
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0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1956
Возраст 18+
Режиссер
Дуглас Сирк
В ролях
Рок Хадсон
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Роберт Стэк
Дороти Мэлоун
Дороти Мэлоун
Роберт Кит
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.4 IMDb
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Постер фильма Слова, написанные на ветру 1 постер
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Мир Искусства
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«Слова, написанные на ветру» в кинотеатрах

сб 11
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