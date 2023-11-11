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Слова, написанные на ветру
Written on the Wind
Слова, написанные на ветру, 1956
1956
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Рейтинг IMDb: 7.4
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драма
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Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1956
Возраст
18+
Режиссер
Дуглас Сирк
В ролях
Рок Хадсон
Лорен Бэколл
Роберт Стэк
Дороти Мэлоун
Роберт Кит
Все актеры и съемочная группа
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IMDb
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«Слова, написанные на ветру» в кинотеатрах
сб
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