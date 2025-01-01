Меню
Киноафиша Фильмы Слова, написанные на ветру Слова, написанные на ветру, 1956: актеры и роли

Слова, написанные на ветру, 1956: актеры и роли

Режиссер
Дуглас Сирк Douglas Sirk
В ролях
Рок Хадсон Rock Hudson Лорен Бэколл Лорен Бэколл Lauren Bacall Роберт Стэк Robert Stack Дороти Мэлоун Дороти Мэлоун Dorothy Malone Роберт Кит Robert Keith Грант Уильямс Grant Williams Роберт Дж. Уилки Robert J. Wilke Эдвард Платт Edward Platt Гарри Шэннон Джон Ларч John Larch Рой Гленн Roy Glenn Уильям Шэллерт William Schallert Кевин Коркоран Kevin Corcoran Бесс Флауэрс Bess Flowers Бэрри Нортон Barry Norton
