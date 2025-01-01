Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден

Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов

«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)

«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история

Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»

Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)

«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда