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Действие происходит в латиноамериканской стране, где правит диктаторский режим. В джунглях Амазонки прячется от преследования властей группа людей — авантюрист Чарк, священник Лизарди, проститутка Джина, ее любовник Кастен и его глухонемая дочь Мария. Экранизация романа Хосе-Андре Лакура.
|21 марта 1958
|Германия
|16 августа 1958
|Италия
|9 июня 1960
|Мексика
|17 апреля 1959
|Нидерланды
|15 июня 1959
|Португалия
|3 апреля 1959
|Финляндия
|2 октября 2019
|Франция