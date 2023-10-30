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Постер фильма Смерть в этом саду
6.7
Киноафиша Фильмы Смерть в этом саду
6.7

Смерть в этом саду

, 1956
La mort en ce jardin
Мексика, Франция / приключения, криминал, драма / 18+
Постер фильма Смерть в этом саду
6.7

О фильме

Действие происходит в латиноамериканской стране, где правит диктаторский режим. В джунглях Амазонки прячется от преследования властей группа людей — авантюрист Чарк, священник Лизарди, проститутка Джина, ее любовник Кастен и его глухонемая дочь Мария. Экранизация романа Хосе-Андре Лакура.

В ролях

Симона Синьоре
Симона Синьоре
Djin
Шарль Ванель
Шарль Ванель
Castin
Жорж Маршал
Жорж Маршал
Shark
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Father Lizardi
Луис Асевес Кастаньеда
Alberto
Мишель Жирардон
Мануэль Донде
Франсиско Рейгеро
Тито Хунко
Chenko
Рауль Рамирес
Álvaro
Джордж Мартинез де Хойас
Captain Ferrero
Alberto Pedret
Second Lieutenant Jiménez
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Луис Бунюэль, Луис Алькориса, Раймон Кено, Габриэль Ару
Композитор Поль Мисраки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика / Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 21 марта 1958
Дата выхода
21 марта 1958 Германия
16 августа 1958 Италия
9 июня 1960 Мексика
17 апреля 1959 Нидерланды
15 июня 1959 Португалия
3 апреля 1959 Финляндия
2 октября 2019 Франция
Сборы в мире $384
Производство Dismage, Producciones Tepeyac
Другие названия
La Mort en ce jardin, Death in the Garden, La muerte en este jardín, Pesthauch des Dschungels, A Morte no Jardim, Der Tod in diesem Garten, Djungelmorden, Døden i junglen, Evil Eden, Gina, Halál a kertben, Jungelen dreper, Jungle Attack, Kuoleman puutarha, La selva dei dannati, Labirinto Infernal, Moartea in Gradina, Oi pente fygades, Śmierć w ogrodzie, Smrt u vrtu, Smrt v této zahradě, The Diamond Hunters, Смерть в цьому саду, Смерть в этом саду, Смъртта в тази градина, この庭に死す, 魂断花园中, Het dodende woud, La muerte en el jardín

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 30 октября 2023

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