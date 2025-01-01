Меню
Киноафиша Фильмы Смерть в этом саду Смерть в этом саду, 1956: актеры и роли

Смерть в этом саду, 1956: актеры и роли

Режиссер
Луис Бунюэль Луис Бунюэль Luis Buñuel
В ролях
Симона Синьоре Симона Синьоре Simone Signoret Шарль Ванель Charles Vanel Жорж Маршал Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli Луис Асевес Кастаньеда Luis Aceves Castañeda Мишель Жирардон Michèle Girardon Мануэль Донде Manuel Dondé Франсиско Рейгеро Francisco Reiguera
