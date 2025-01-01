Меню
Фильмы
Смерть в этом саду
Смерть в этом саду, 1956: актеры и роли
Смерть в этом саду, 1956: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль
Luis Buñuel
В ролях
Симона Синьоре
Simone Signoret
Шарль Ванель
Charles Vanel
Жорж Маршал
Мишель Пикколи
Michel Piccoli
Луис Асевес Кастаньеда
Luis Aceves Castañeda
Мишель Жирардон
Michèle Girardon
Мануэль Донде
Manuel Dondé
Франсиско Рейгеро
Francisco Reiguera
«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
